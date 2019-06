A China, que ambiciona organizar um dia uma Copa do Mundo, vai sediar a Copa da Ásia em 2023 depois que os demais países aspirantes desistiram das candidaturas, confirmou nesta terça-feira a Confederação Asiática de Futebol (AFC).

É a segunda vez que a China vai receber esse torneio continental que ocorre a cada quatro anos, após a edição de 2004, na qual foi vice-campeã ao perder a final para o Japão.

"É uma grande honra para a China organizar a Copa da Ásia-2023. Estamos prontos e confiantes", disse o chinês Du Zhaocai, membro do Conselho da Fifa, no Congresso extraordinário da AFC em Paris.

No último mês de maio, a Coreia do Sul abandonou sua candidatura para organizar o torneio, deixando a China como única aspirante.

Antes disso, a Tailândia e a Indonésia haviam manifestado interesse de receber o evento, mas os dois países acabaram desistindo.

Desde 2017, o presidente Xi Jinping, aficionado pelo futebol, vem declarando com regularidade sua intenção de ver a China, que só disputou a Copa do Mundo em 2002, se tornar algum dia um dos países mais fortes do planeta nesse esporte.

Além disso existe a intenção de sediar o Mundial e as edições de 2030 e 2034 já foram citadas como possibilidades.

A Copa da Ásia-2019 foi disputada nos Emirados Árabes Unidos e reuniu pela primeira vez 24 seleções. O Catar conquistou o torneio após vencer o Japão na final por 3 a 1.

