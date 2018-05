O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 17 de Maio de 2018 21:20 17. Maio 2018 - 21:20

O jogador do Liverpool Mohamed Salah controla bola durante partida contra a Roma em Roma, na Itália, em 2 de maio de 2018

As chuteiras do atacante do Liverpool, Mohamed Salah, entraram no célebre British Museum de Londres nesta quinta-feira para serem expostas ao lado de relíquias egípcias.

A patrocinadora do maior artilheiro de uma edição da Premier League ofereceu um par de chuteiras à instituição para comemorar o novo recorde: 32 gols em uma temporada de 38 rodadas.

"Esta aquisição põe um sabor moderno à coleção egípcia mundialmente conhecida do 'British Museum'", indicou Neal Spencer, conservador do Egito antigo no museu.

"Estas chuteiras contam a história de um ícone egípcio moderno, com impacto mundial e que joga no Reino Unido", acrescentou. As chuteiras são "expostas em meio à estátuas de antigos faraós".

"Esta aquisição se apoia em nosso recente projeto de compra de objetos que contam a história da vida cotidiana do Egito nos séculos XX e XXI. O esporte, a diversão, do comércio mundial ao design, esta coleção agora é acessível para todos", explicou Spencer.

As chuteiras serão expostas na próxima semana, antes da final da Liga dos Campeões entre Liverpool e Real Madrid. A partida vai ser disputada no sábado 26 de maio, em Kiev.

Salah vai comandar o Egito na Copa do Mundo da Rússia, o primeiro Mundial do país depois de 28 anos fora do torneio.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português