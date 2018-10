O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Uma área destruída pelas chuvas torrenciais na ilha de Sumatra, no oeste da Indonésia, desde 10 de outubro de 2018

As inundações e os deslizamentos de terra causados por chuvas torrenciais na ilha de Sumatra, no oeste da Indonésia, causaram pelo menos 22 mortes e deixaram inúmeras pessoas desaparecidas, anunciaram autoridades no sábado.

Dezenas de casas foram destruídas por esses fenômenos, frequentes no arquipélago.

Na província de Sumatra do Norte, pelo menos 17 pessoas morreram, incluindo 11 estudantes de um internato islâmico na cidade de Muara Saladi, no distrito de Mandailing Natal.

As operações de resgate foram prejudicadas por deslizamentos de terra em várias áreas afetadas, informaram as autoridades.

