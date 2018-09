O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

As chuvas torrenciais que caíram no sábado (23), no noroeste da Tunísia, deixaram pelo menos quatro mortos e provocaram inundações impressionantes que destruíram estradas, lojas e veículos.

Em poucas horas, a água subiu mais de 1,70 metro em alguns bairros de Nabeul, cidade ao sul da península do Cabo Bon, onde várias pontes e estradas sofreram grandes danos após as chuvas. Em algumas localidades, o volume de água foi equivalente a seis meses de precipitação.

O Ministério do Interior afirmou que há pelo menos quatro mortos, dois homens mais velhos e duas irmãs que foram arrastados pelas águas.

"Choveu desde o meio-dia (sábado) e, às 16 horas (horário local), foi torrencial", disse Moncef Baruni, um habitante de Nabeul, que teve a frente de casa bloqueada por árvores, e viu a água transbordar.

Trata-se da precipitação mais importante registrada em um curto espaço de tempo, desde que as estatísticas climáticas começaram a ser registradas, em setembro de 1995, disse o Instituto Nacional de Meteorologia da Tunísia (INM).

