Ciberataque impacta a distribuição de importantes jornais nos EUA

Um ataque de malware aparentemente originado fora dos Estados Unidos atrasou a distribuição de vários jornais importantes no país.

O jornal LA Times afirmou no sábado que o ataque, que inicialmente foi considerado como uma interrupção do servidor, atingiu uma rede de computadores na Tribune Publishing, que está conectada ao processo de produção e impressão de vários jornais em todo o país.

Como resultado, a entrega das edições de sábado do LA Times e do San Diego Union Tribune sofreu atrasos.

O cibertaque também atingiu a distribuição das edições da costa oeste do New York Times e do Wall Street Journal, impressas na gráfica do LA Times.

O relatório elaborado sobre o incidente afirma que que não pode fornecer números concretos sobre quantos assinantes foram impactados, mas a maioria dos assinantes do LA Times recebeu seus jornais na manhã de sábado, embora com várias horas de atraso.

"Acreditamos que a intenção do ataque foi desabilitar nossa infraestrutura, mais especificamente os servidores, invés do roubo de informações", comentou o LA Times citando uma fonte com conhecimento da situação.

O jornal citou autoridades dizendo que era cedo demais para saber se foi realizado por atores estatais ou não estatais.

"Estamos cientes dos relatos de um potencial incidente cibernético que afetou várias agências de notícias e estamos trabalhando com nosso governo e parceiros da indústria para entender melhor a situação", declarou o Departamento de Segurança Interna em um comunicado.

