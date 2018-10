O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 11 de Outubro de 2018 10:18 11. Outubro 2018 - 10:18

Um ciclone com ventos de até 165 km/h atingiu nesta quinta-feira a costa leste da Índia, onde 300.000 pessoas abandonaram suas casas de modo preventivo e dois homens morreram.

O fenômeno Titli, classificado como "tempestade ciclônica muito severa", entrou em terra firme às 4H30 locais, de acordo com a agência de notícias indiana PTI. Os ventos, acompanhados de chuvas torrenciais, arrancaram árvores e derrubaram postes de energia elétrica.

O governo do estado de Odisha determinou que 300.000 pessoas abandonassem suas casas em cinco distritos na quarta-feira. As escolas permaneceram fechadas e as autoridades recomendaram aos pescadores que não entrassem no mar.

A imprensa informou que dois homens morreram no estado vizinho de Andhra Pradesh.

