Localidade holandesa com um dos piores índices de vacinação do país registra dez casos de sarampo

As autoridades sanitárias holandesas anunciaram, nesta terça-feira (25), terem detectado dez casos de sarampo em Urk, uma pequena localidade religiosa e conservadora do norte da Holanda, onde o índice de vacinação está entre os mais baixos do país.

A doença foi detectada em um adulto e nove crianças, declarou, em um comunicado, o Serviço de Saúde Pública (GGD) da província de Flevoland, que "monitora atentamente a situação".

Segundo veículos da imprensa holandesa, que citam o GGD, "não se trata de uma epidemia de larga escala", já que as pessoas afetadas procedem de duas famílias afins.

"Em 2013 e antes, esta doença foi registrada com frequência em Urk", completou o GGD.

Este pequeno povoado de pescadores tem um dos mais baixos índices de vacinação do país, onde apenas 61,1% das crianças menores de dois anos foram vacinadas por sarampo-caxumba-rubéola no ano passado. A média nacional é de 92,9%, segundo números oficiais.

Urk é considerada uma das localidades mais religiosas entre as comunidades protestantes conservadoras da Holanda.

