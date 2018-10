O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Delegados dos Estados da ONU estudam último informe do IPCC sobre mudança climática

Reunidos na Coreia do Sul, os delegados dos Estados da ONU estudam, a partir desta segunda-feira (1º), o último informe dos cientistas do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC, na sigla em inglês), um balanço implacável dos efeitos da mudança climática e do atraso para enfrentá-la.

O informe se baseia em 6.000 estudos científicos e adverte sobre o forte impacto do aumento de 1,5 ºC das temperaturas no planeta. Também coloca as opções, limitadas, para agir e manter o mundo abaixo desse limite.

Em 2015, na cúpula COP21 realizada em Paris, a ONU encarregou o IPCC de fazer um informe sobre a meta de 1,5 ºC.

Os países tinham acabado de se comprometer com reduzir suas emissões para permanecerem "muito abaixo dos 2 ºC" em relação à era pré-industrial.

O compromisso ampliado de "prosseguir com os esforços para limitar o aumento a 1,5 ºC" foi obtido no último minuto e era uma reivindicação dos Estados mais vulneráveis, como as ilhas menores.

Desde então, os pesquisadores revisaram os riscos, em um mundo afetado pelo aumento das ondas de calor e dos incêndios florestais.

"Há três anos, não havia muita literatura científica sobre um aquecimento de 1,5 ºC", lembra Jim Skea, professor do Imperial College de Londres e copresidente do IPCC.

O informe, de 400 páginas, descreve uma clara diferença de impacto entre 1,5 ºC e 2 ºC, em todos os âmbitos, seja em relação ao nível das ondas de calor, à extinção de espécies, ou à produtividade agrícola.

"Isso é importante, pois esclarece a questão: sim, marca uma grande diferença [1,5 ou 2]", afirma Laurence Tubiana, arquiteta do Acordo de Paris.

"Lembro de conversas com muitos países antes de Paris. Nos diziam: 'por que 2 ºC? Por que não 2,5 ºC?'", completou.

- Possível? -

Há dúvidas, porém, sobre a viabilidade da meta de +1,5 ºC. A pergunta não é irrelevante, caso se leve em conta que, em 2017, as emissões mundiais fruto da energia fóssil voltaram a crescer.

"Não damos uma resposta simples", avisa a climatologista Valérie Masson-Delmotte, que copresidirá esta sessão coreana do IPCC.

Mas, "agora estamos na encruzilhada. Olhar para 1,5 ºC é olhar o que vai acontecer com a gente, na nossa vida, não à geração seguinte".

Estabilizar o aumento em 1,5 ºC exige neutralidade nas emissões de CO2 na metade do século, aponta o projeto submetido ao IPCC.

A publicação do informe chega dois meses antes das negociações sobre o clima da COP24, prevista para acontecer na Polônia. Os países devem iniciar um processo de revisão de seus compromissos de 2015, insuficientes, já que implicaria um aumento de 3 ºC.

Não se espera que os Estados modifiquem a base do informe, mas pode haver um forte debate sobre sua formulação. Além disso, resta a incógnita americana.

"Os Estados Unidos poderiam apoiar a ciência, como fizeram no passado, ou obstruí-la", afirmou um autor, que pediu para não ser identificado.

Segundo o Departamento de Estado americano, Trigg Talley, um veterano da diplomacia sobre o clima, foi o encarregado de liderar a delegação - algo que os autores avaliaram como "tranquilizador".

Cerca de 60 governos proferiram 3.600 comentários sobre a versão preliminar, segundo Valérie masson-Delmotte. "Até o momento, está sendo construtivo", afirmou.

Em princípio, a reunião vai até sexta, mas o informe deve ser tornado público, oficialmente, na segunda-feira, dia 8.

