Cinco adolescentes foram detidos em Hong Kong acusados de participação na morte de um homem, atingido por um tijolo na cabeça durante confrontos entre manifestantes pró e contrários ao governo em novembro, anunciou a polícia neste sábado.

Os três homens e duas mulheres, com idades entre 15 e 18 anos, foram detidos na sexta-feira e acusados de homicídio, distúrbios e agressões. No momento estão em prisão provisória e aguardam a investigação, de acordo com a polícia.

Em meados de novembro, um homem de 70 anos foi atingido por um tijolo na cabeça quando tentava retirar as barricadas erguidas por militantes pró-democracia.

Os protestos estavam em uma fase mais violenta, com a estratégia batizada de "Eclosão em todos os lugares", que consiste e, multiplicar os atos, sobretudo de vandalismo, para tentar esgotar a polícia.

As imagens do protesto mostram diversos grupos de manifestantes lançando tijolos e um homem no chão depois de ser atingido por uma das peças. O idoso morreu no dia seguinte no hospital.

Menos de uma semana antes, o estudante Alex Chow, 22 anos, faleceu depois de cair de um estacionamento de vários andares durante os confrontos.

As circunstâncias da queda permanecem obscuras, mas o movimento pró-democracia acusa a polícia de violência.

Três dias depois da morte de Alex Chow, outro estudante de 21 anos foi atingido por um tiro, disparado pela polícia, no abdome. O vídeo foi exibido ao vivo no Facebook e o incidente provocou novos confrontos, sobretudo nas universidades da cidade.

A ex-colônia britânica enfrenta desde junho a pior crise desde sua devolução à China em 1997, com atos praticamente diários para exigir reformas democráticas e pedir uma investigação sobre o comportamento da polícia.

O movimento nasceu de um projeto de lei que pretendia autorizar extradições para a China. O texto foi retirado, mas os manifestantes ampliaram suas reivindicações para exigir mais democracia.

As últimas semanas registraram uma queda da violência, após a vitória por ampla margem dos candidatos pró-democracia nas eleições locais de 24 de novembro.

