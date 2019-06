Um grupo de socorristas trabalha após um ataque atribuído ao regime, em 19 de junho de 2019, em uma localidade do noroeste da Síria

Ao menos cinco civis, entre eles três crianças, morreram neste sábado na região síria de Idlib, no noroeste do país, em ataques do regime, apoiado pela Rússia, indicou uma ONG.

Na quarta-feira ao menos 17 civis morreram, e outros 20 na quinta, em ataques do regime, segundo o Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH), que se informa graças a uma rede de fontes no país.

O regime de Bashar al Assad e seu aliado russo intensificaram desde abril os bombardeios na região de Idlib e nas zonas adjacentes, territórios dominados pelo grupo Tahrir al-Sham (HTS, o ex-braço da Al-Qaeda na Síria).

O conflito sírio deixou até agora mais de 370.000 mortos e milhões de deslocados.

