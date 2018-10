O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 25 de Outubro de 2018 12:45 25. Outubro 2018 - 12:45

O cineasta ucraniano Oleg Sentsov, preso na Rússia, foi escolhido vencedor do prêmio Sakharov 2018, concedido há 30 anos pela Eurocâmara para pessoas que apresentaram uma "contribuição excepcional" à luta pelos direitos humanos, informaram à AFP fontes parlamentares.

O anúncio oficial acontecerá nas próximas horas. Por indicação da principal bancada, o Partido Popular Europeu (PPE), Sentsov era um dos finalistas do prêmio, ao lado do ativista marroquino Nasser Zefzafi e de ONGs que resgatam migrantes no Mediterrâneo.

