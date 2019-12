O fotógrafo italiano Paolo Roversi e a atriz britânica Claire Foy, na apresentação do calendário, em Verona

As atrizes Claire Foy, Emma Watson e Yara Shahidi estão entre as protagonistas do luxuoso calendário Pirelli 2020, dedicado a "Julieta", dramática protagonista da peça de William Shakespeare.

Com fotografias do italiano Paolo Roversi, o calendário, sob o lema "Procurando por Julieta", apresenta atrizes como Mia Goth, Kirsten Stewart, Whoopi Goldberg, além da filha de Roversi, Stella.

Verona, a cidade italiana de "Romeu e Julieta", é o pano de fundo que inspirou Roversi, cujas fotos em preto e branco e coloridas, maquiagem e sem maquiagem, com roupas antigas e modernas, na Itália como em Paris, exibem as diferentes faces das diferentes Julietas, símbolo hoje da complexidade da mulher moderna.

Para a Whoopi Goldberg, 64 anos, foi uma experiência especial.

"Quando eles me pediram para participar do calendário, eu aceitei sem impor condições", afirmou à AFP.

Publicado desde 1964, o calendário Pirelli, financiado pela famosa marca de pneus, sai todos os anos em uma edição limitada e é considerado um livro de arte para fotógrafos e modelos.

Por décadas, este almanaque era conhecido por suas fotos nuas artísticas, com modelos particularmente famosas.

A nova versão também possui um vídeo de 18 minutos sobre a preparação do calendário, uma maneira de se adaptar aos tempos modernos.

