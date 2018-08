O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 23 de Agosto de 2018 3:10 23. Agosto 2018 - 03:10

George Clooney foi o ator mais faturou em 2018, segundo o ranking da revista Forbes divulgado nesta quarta-feira, que também revela que Dwayne Johnson duplicou sua renda em um ano.

Clooney recebeu 239 milhões de dólares entre junho de 2017 e junho de 2018, mas não foi exatamente o cinema que contribuiu para a liderança do ator, que ganhou 233 milhões com a venda de sua tequila Casamigos.

Os outros seis milhões vieram de promoções e filmes antigos, já que Clooney, 57 anos, não apareceu nos créditos de qualquer filme neste período.

A Casamigos foi comprada por 1 bilhão de dólares em 2017 pela destilaria britânica Diageo.

Casamigos, uma bebida de alto padrão produzida integralmente a partir do agave azul mexicano, foi criada em 2013 por Clooney e dois amigos, Rande Gerber e Mike Meldman.

Na segunda posição do ranking aparece "The Rock" Johnson, que duplicou seu faturamento em relação ao período anterior, com 124 milhões de dólares, graças a filmes como "Jumanji".

Na terceira posição está o "Homem de Ferro" Robert Downey Jr., com 81 milhões de dólares.

Chris Hemsworth, outra estrela Marvel, ocupa o quarto lugar, com US$ 64,5 milhões, seguido por Jackie Chan, US$ 45,5 milhões.

A atriz mais bem paga é Scarlett Johansson, com 40,5 milhões, que aparece distante do top 5 masculino.

Johansson conquistou a liderança entre as atrizes graças também a seu trabalho em uma superprodução da Marvel.

A atriz é seguida por Angelina Jolie, US$ 28 mi, e Jennifer Aniston, com 19,5 milhões de dólares.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português