O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 30 de Agosto de 2018 15:28 30. Agosto 2018 - 15:28

A seguradora CNP Assurances, em grande parte controlada pelo governo francês, anunciou ter assinado um novo acordo de distribuição exclusiva no Brasil até 2041 com sua parceira Caixa Econômica Federal, segundo maior banco público do país

A seguradora CNP Assurances, em grande parte controlada pelo governo francês, anunciou ter assinado um novo acordo de distribuição exclusiva no Brasil até 2041 com sua parceira Caixa Econômica Federal, segundo maior banco público do país.

Este acordo prevê o pagamento pela CNP Assurances de um montante fixo equivalente a 960 milhões de euros (4,65 bilhões de reais) para realizar a transação, indicou o grupo nesta quinta-feira em um comunicado.

"Os nossos parceiros brasileiros, que se encontram no controle, estão muito motivados para que o acordo seja implementado rapidamente", ressaltou Antoine Lissowski, diretor financeiro do grupo, durante uma teleconferência.

Ele ressaltou que a sua conclusão continua sujeita a diversas obrigações regulamentares.

O pagamento ligado à transação deve ter um impacto de cerca de oito pontos na taxa de solvência do grupo, que era de 198% em 30 de junho de 2018.

A CNP Assurances também reafirmou sua meta de crescimento orgânico na receita operacional bruta de pelo menos 5% em 2018.

O Brasil é o segundo maior mercado depois da França para o grupo, que está estabelecido há 17 anos no país por meio de uma joint venture, a Caixa Seguros Holding (CSH), da qual é coproprietária com a Caixa Econômica Federal.

Em 2017, as receitas geradas no Brasil (5,3 bilhões de euros) representaram aproximadamente 16% da receita total da seguradora francesa, de 32,1 bilhões de euros.

Este novo acordo diz respeito "a produtos de previdência, empréstimos ao consumidor e previdência" que serão transferidos para uma nova entidade criada para este fim pela CNP Assurances e Caixa Seguridade.

Essas três filiais estão entre as mais lucrativas no setor de seguros no Brasil.

Nessa nova estrutura, "os direitos de voto serão divididos em 51% para CNP Assurances e 49% para a Caixa Seguridade, e os direitos econômicos de 40% para CNP Assurances e 60% para Caixa Seguridade", segundo a seguradora francesa.

Além disso, "a CNP Assurances comprometeu-se a renunciar aos direitos atuais de distribuição exclusiva de sua subsidiária CSH sobre outros produtos de seguros" em imóveis, crédito, poupança, seguro patrimonial, seguro saúde, seguro odontológico "se a comercialização destes produtos passar para outras empresas designadas para esse fim pela Caixa Seguridade".

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português