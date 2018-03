O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

19 de Março de 2018

O novo ministro das Finanças da Alemanha, Olaf Scholz, nomeou um dos principais executivos do banco Goldman Sachs no país como secretário de Estado, informou o ministério nesta segunda-feira.

O co-presidente do conselho administrativo do Goldman Sachs na Alemanha e Áustria, Jörg Kukies, foi nomeado secretário de Estado para a Europa e os Mercados Financeiros, confirmou um porta-voz do ministério das Finanças alemão.

Seu ministro, o social-democrata Olaf Scholz, representante da ala mais liberal de seu partido (SPD), herdou em março, após difíceis negociações, esta pasta.

