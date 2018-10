O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

O príncipe Harry e sua esposa Meghan acariciarão coalas e poderão admirar as danças maoris de guerreiros, conhecidas como hakas, durante sua primeira viagem pelo Pacífico, a partir de 16 de outubro, anunciou uma porta-voz da realeza britânica nesta quinta-feira.

Durante esta viagem de 16 dias, o duque e a duquesa de Sussex, casados em maio, visitarão Austrália, ilhas Fiji, Tonga e Nova Zelândia.

O casal estará acompanhado por cerca de dez pessoas a seu serviço e um grupo de jornalistas, concentrados sobretudo em Meghan, de 37 anos, cuja entrada na família real britânica trouxe novos ares de frescor.

Para prevenir qualquer polêmica, Sam Cohen, porta-voz real, detalhou nesta quinta-feira que o cabeleireiro que acompanhará a ex-atriz americana durante a viagem será pago com dinheiro da realeza e não pelos contribuintes britânicos.

A visita começará em Sidney, onde Harry e Meghan serão recebidos pelo governador-geral, Peter Cosgrove, antes de conhecer dois coalas que poderão acariciar, detalhou a porta-voz.

Assistirão na cidade australiana ao Invictus Games, competição esportiva de soldados feridos de todo o mundo, que o príncipe contribuiu para lançar, e depois conversarão com o primeiro-ministro australiano, Scott Morrison.

Em 23 de outubro viajarão às ilhas Fiji, depois a Tonga em 25 de outubro, antes de terminar sua viagem na Nova Zelândia, onde assistirão às celebrações do 125º aniversário do direito a votar das mulheres nesse país, o primeiro no mundo que o concedeu.

Assistirão também uma demonstração por parte de soldados da dança guerreira maori haka, popularizada pela equipe nacional de rúgbi.

