O armamento utilizado nos ataques contra instalações petroleiras na Arábia Saudita é procedente do Irã, afirmou nesta segunda-feira o porta-voz da coalizão que atua no Iêmen contra os rebeldes xiitas huthis.

"A investigação continua e todas as indicações apontam que as armas utilizadas são provenientes do Irã", afirmou o coronel saudita Turki al Maliki.

