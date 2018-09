O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

A coalizão antijihadista liderada pelos Estados Unidos anunciou nesta terça-feira que começou a fase final de sua operação militar contra o grupo do Estado Islâmico (EI) no leste da Síria.

A ofensiva terrestre, chamada de "Operação Roundup", é conduzida pelas Forças Democráticas da Síria (SDF) com poderoso apoio aéreo e de artilharia da coalizão liderada pelos Estados Unidos no nordeste da Síria.

A operação "transferirá os remanescentes do EI do nordeste da Síria ao longo do vale do rio Eufrates Médio até a fronteira entre a Síria e o Iraque", afirmou a coalizão em um comunicado.

A operação "Roundup" começou em 1º de maio e sua fase final foi lançada na segunda-feira, disseram autoridades.

As SDS, formadas principalmente por combatentes curdos, tem sido a força terrestre mais importante para a coalizão para expulsar o EI de vastas partes da Síria.

Na segunda-feira, um comandante das FDS disse à AFP que 15 militantes do EI morreram em um novo ataque.

O EI ainda controla parte da província de Deir Ezzor e parte do território no sul da Síria, embora as autoridades americanas digam que o grupo perdeu o controle de mais de 98% das terras dominadas.

A coalizão disse que não deixará a Síria até que a EI tenha desistido do controle de seus últimos territórios.

