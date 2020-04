A coalizão militar liderada pela Arábia Saudita, que está intervindo no Iêmen em apoio às forças do governo, observará um cessar-fogo a partir de quinta-feira no país em guerra para impedir a propagação do novo coronavírus, informou uma autoridade saudita nesta quarta-feira.

"Anunciamos um cessar-fogo [a partir de quinta-feira] por duas semanas. Esperamos que os houthis [rebeldes] aceitem. Abrimos o caminho para combater a doença de COVID-19" no Iêmen, disse a autoridade, acrescentando que a medida começará a ser aplicada na quinta-feira às 09:00 GMT.

Os rebeldes houthis com o apoio do Irã não reagiram imediatamente à oferta.

A coalizão disse que honrará seu compromisso com o cessar-fogo por duas semanas, mas se reserva o direito de se defender em caso de ataque, segundo a autoridade.

O cessar-fogo pode ser estendido se os houthis responderem "positivamente" à iniciativa da coalizão.

Em 23 de março, o secretário-geral da ONU, António Guterres, pediu um "cessar-fogo imediato em todo o mundo" diante do COVID-19, que ameaça em particular os civis mais vulneráveis dos países em guerra.

A guerra no Iêmen enfrenta adversários locais, apoiados por potências regionais rivais.

O governo reconhecido pela comunidade internacional, apoiado desde 2015 por uma coalizão militar liderada pela Arábia Saudita, luta contra os houthis.

O Iêmen, que passa pela pior crise humanitária do planeta, também é o país mais pobre da península arábica e até agora não registrou nenhum caso de COVID-19. No entanto, organizações humanitárias temem uma catástrofe se o país for afetado pelo coronavírus.

