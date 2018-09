O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 20 de Setembro de 2018 21:00 20. Setembro 2018 - 21:00

Coca-Cola, Walmart e outras grandes multinacionais se comprometeram, nesta quinta-feira, a ajudar a reduzir a poluição por plástico nos oceanos do mundo, em apoio a uma campanha de cinco das nações industrializadas do G7.

Reino Unido, Canadá, França, Alemanha e Itália, junto com a União Europeia, assinaram a Carta sobre os Plásticos no Oceano em uma cúpula de líderes, na região canadense de Charlevoix, em junho.

Estados Unidos e Japão se abstiveram, mas países que não são parte do G7, como Noruega e Jamaica, também estão apoiando o plano para garantir que 100% dos plásticos sejam recicláveis em 2030.

No segundo dia de uma reunião ministerial do G7 na cidade canadense de Halifax, a ministra do Meio Ambiente desse país, Catherine McKenna, anunciou "uma nova aliança com as empresas" para reduzir os resíduos plásticos.

Entre os que apoiam a iniciativa estão Loblaws, Walmart, Nestlé Canada, IKEA, Dow Chemicals, the Coca-Cola Company, BASF Canada e A&W Canada.

A Unilever também anunciou que lançará uma entidade sem fins lucrativos para reduzir os resíduos dos consumidores e das empresas, enquanto a Volvo aumentou sua meta de uso de plástico em seus veículos, para até 25% em 2025.

