Este conteúdo foi publicado em 11 de Outubro de 2018 23:24 11. Outubro 2018 - 23:24

A Colômbia concedeu o status de refugiado ao parlamentar opositor venezuelano Julio Borges, que o presidente Nicolás Maduro acusa de participar do atentado contra sua vida que utilizou drones carregados de explosivos.

"Hoje firmamos a resolução que concede o status de refugiado a Julio Borges na Colômbia", onde está exilado desde fevereiro, disse o chanceler Carlos Holmes Trujillo em entrevista coletiva.

A Comissão de Relações Exteriores, encarregada de analisar os pedidos de refúgio no país, "considerou fundamentadas as preocupações e temores de perseguição declaradas pelo solicitante".

O status de refugiado implica, entre outras coisas, que a pessoa não deve ser expulsa ou enviada a situações ou países em que sua vida e liberdades corram risco, segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur).

Borges - ex-presidente do Parlamento venezuelano - é acusado pelo governo em Caracas de participar do atentado contra Maduro ocorrido no dia 4 de agosto, em Caracas.

