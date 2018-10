O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

O candidato da extrema direita à Presidência, Jair Bolsonaro (PSL), lidera as eleições deste domingo (7), com mais de 48% dos votos, após a apuração de 68% das urnas.

Com este cenário, a escolha do novo presidente do Brasil deverá ser definida no segundo turno, em 28 de outubro, entre Bolsonaro (48,42% dos votos) e o petista Fernando Haddad (26,56% dos votos).

