Puma nas ruas desertas de Santiago do Chile, em 24 de março de 2020.

Pássaros cantando a plenos pulmões, javalis andando pela cidade e golfinhos de volta às costas. O confinamento deu aos animais via livre enquanto os humanos têm mais tempo para observar a natureza.

Nos primeiros dias de confinamento pelo coronavírus, os moradores da cidade redescobriram o canto dos pássaros. Javalis foram vistos em Barcelona e um puma selvagem percorreu as ruas desertas de Santiago do Chile.

Com o declínio brutal da presença humana nas ruas, os animais selvagens urbanos "têm caminho livre para passear pelas cidades", disse Romain Julliard, diretor de pesquisa do Museu Nacional de História Natural de Paris, à AFP.

Ele cita o exemplo das raposas. Esses animais "mudam seu comportamento muito rapidamente, quando um espaço fica quieto, eles vão", diz.

Além disso, animais e pássaros que vivem em parques urbanos, como pardais, pombos e corvos, podem deixar seu território habitual e "liberar espaço para outros animais".

Quanto aos pássaros, não é que existam mais, mas que agora eles podem ser ouvidos cantando. Alguns pássaros "param de cantar quando há barulho. Agora cantam novamente", explica Jérôme Sueur, especialista em acústica do Museu Nacional de História Natural.

- Cuidado ao final da quarentena -

O confinamento dos seres humanos coincide, para certas espécies, com o período de acasalamento.

É o caso do sapo-comum e da salamandra-malhada, que "são frequentemente atropelados quando atravessam as ruas", explica Jean-Noël Rieffel, diretor regional do Escritório Francês de Biodiversidade.

No Parque Nacional Calanques, perto de Marselha (sudeste da França), fechado ao público pelo confinamento, "a natureza e os animais estão retornando às suas áreas naturais em uma velocidade surpreendente", conta o presidente Didier Réault.

O mesmo vale para as plantas. As orquídeas selvagens e protegidas crescem no final de abril/início de maio e às vezes são recolhidas pelos visitantes, critica Jean-Noël Rieffel. Este ano elas podem crescer em paz.

Na cidade, os gramados crescem e oferecem "recursos para abelhas, abelhas e borboletas", celebra Romain Julliard.

Para o cientista, "talvez o fenômeno mais importante seja que nossa maneira de ver a natureza mudando: pessoas confinadas estão percebendo o quanto sentem falta da natureza". Confinadas em suas casas, as pessoas têm mais tempo para observar a natureza a partir de suas janelas ou jardins.

No entanto, o confinamento dos humanos é uma má notícia para as espécies acostumadas a se alimentar de seus resíduos.

Outra desvantagem é que as operações para ajudar espécies ameaçadas de extinção ou combater espécies invasoras estão interrompidas, diz Loïc Obled, diretor-geral adjunto do Escritório Francês de Biodiversidade.

Também será necessário gerenciar com cuidado o final da quarentena. "As pessoas vão querer estar próximas da natureza, mas um excesso pode ser desfavorável para a fauna e a flora", ressalta Jean-Noël Rieffel.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram