Combatentes talibãs matam 21 militares afegãos em vários ataques

Combatentes talibãs mataram 21 membros das forças de segurança afegãs em vários ataques na capital de uma província do norte do Afeganistão e seu distrito

Combatentes talibãs mataram 21 membros das forças de segurança afegãs em vários ataques na capital de uma província do norte do Afeganistão e seu distrito, indicaram responsáveis nesta terça-feira (1).

Centenas de combatentes se encontram nos arredores de Sar e Pul, indicou Zabibullah Amani, porta-voz do governo provincial, assegurando que a cidade pode cair nas mãos dos talibãs se os reforços não chegarem.

Os talibãs lançaram ataques contra as forças de segurança em todo o país em um momento no qual a ameaça de os Estados Unidos retirarem as suas tropas complica os esforços dos militares americanos para acabar com 17 anos de conflito.

"O inimigo continua reunindo forças fora da cidade", disse Amani à AFP.

"Mobilizamos todas as forças disponíveis na cidade, mas por enquanto os reforços não chegaram", acrescentou.

As forças talibãs lançaram ataques em Sar e Pul e no distrito vizinho de Sayad na segunda-feira à noite. Amani disse que tudo parecia indicar que buscavam controlar vários poços de petróleo dos arredores da cidade.

Ao menos 21 membros das forças locais morreram e outros 23 ficaram feridos nos ataques, disse Amani.

"No passado atacaram a cidade várias vezes, mas desta vez a ameaça é mais séria", acrescentou.

Um responsável de segurança que pediu anonimato disse à AFP que entre 15 e 20 membros das forças locais morreram.

Nasrat Rahimi, porta-voz adjunto do Ministério do Interior, confirmou em Cabul que houve baixas, mas não deu mais detalhes.

Rahimi indicou que foram enviados reforços a Sar e Pul e desconsiderou que a capital provincial estivesse prestes a ficar sob controle talibã.

Os talibãs confirmaram o ataque e detalharam que seus combatentes capturaram três reforços e mataram ou feriram 50 membros das forças locais.

Neuer Inhalt Horizontal Line