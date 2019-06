Cerca de 800 mulheres e crianças sírias começaram a deixar, nesta segunda-feira (3), o campo de deslocados de Al Hol, no nordeste da Síria, para retornar a suas casas, a primeira operação deste tipo conduzida pelas autoridades curdas.

Dezessete ônibus lotados de mulheres e crianças deixaram o acampamento, que abriga, principalmente, famílias ligadas ao grupo extremista Estado Islâmico (EI).

Elas devem ser levadas para as regiões de Raqa e Tabqa, no norte da Síria, onde se encontrarão com parentes, acrescentaram as autoridades curdas.

Sob grandes tendas brancas, as mulheres e crianças, algumas em lágrimas, esperavam sob o sol escaldante por sua vez de entrar em um ônibus.

As forças encarregadas da segurança do campo organizaram filas para registrar as mulheres.

Esta é a primeira iniciativa do gênero em Al Hol, onde vivem quase 74 mil pessoas, segundo a ONU.

Entre eles, há mais de 30 mil sírios, principalmente mulheres e crianças, e o objetivo é fazê-los deixar o local, de acordo com as autoridades curdas.

A iniciativa sem precedentes também afetará parentes de extremistas, e acontece a pedido - e com garantias - de líderes tribais e locais, informa uma autoridade curda.

Depois de proclamar sua vitória em março contra o "califado" do EI na Síria, as autoridades curdas apoiadas por Washington continuam a enfrentar grandes desafios, especialmente a difícil situação nos campos superlotados do nordeste sírio.

Em muitas ocasiões, as autoridades curdas denunciaram a situação em Al Hol, exigindo mais ajuda internacional. As ONGs também criticaram as difíceis condições de vida, com casos de desnutrição aguda entre crianças e falta de atenção médica.

