Este conteúdo foi publicado em 19 de Março de 2018 12:09 19. Março 2018 - 12:09

A comissária europeia do Comércio, Cecilia Malmström, viajará para Washington nesta terça e quarta-feira, para tratar das barreiras tarifárias que os Estados Unidos querem aplicar ao aço e ao alumínio - informou uma fonte próxima à Comissão.

Malmström se reunirá com seu homólogo americano, Wilbur Ross, acrescentou a mesma fonte.

Na quinta-feira, o Executivo europeu anunciou que os dois dirigentes se encontrariam esta semana, sem dar detalhes.

A visita de Malmström acontece depois da do ministro alemão da Economia, Peter Altmaier, que chegou no domingo a Washington para se reunir até terça com representantes do governo americano.

Antes de voar para os Estados Unidos, Altmaier afirmou, em entrevista ao jornal alemão "Handelsblatt", que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, "não conseguirá" dividir os Estados-membros da UE sobre o tema do comércio.

A União Europeia é "uma união aduaneira e atua de maneira coletiva. Dividir a Europa não pode ser do interesse do governo americano e não conseguirá", disse.

Com seu excedente comercial recorde, a Alemanha está especialmente na mira de Trump.

Trump imporá tarifas de 25% às importações de aço e de 10% às de alumínio, ignorando as advertências repetidas de muitos de seus aliados. Essas sobretaxas devem entrar em vigor em 23 de março para todos os países do mundo, salvo México e Canadá.

