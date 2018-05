O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

O vice-presidente da Comissão Europeia encarregado do euro, Valdis Dombrovskis, pediu ao próximo governo italiano que adote "uma política orçamentária razoável" - de acordo com uma entrevista publicada pelo jornal econômico alemão Handelsblatt.

"A Comissão Europeia não se intromete, por princípio, na política nacional. Mas, para nós, é importante que o novo governo italiano mantenha o rumo e realize uma política orçamentária razoável", declarou.

"A Itália tem a dívida pública mais elevada da Eurozona depois da Grécia", indicou.

O partido antissistema Movimento 5 Estrelas e a Liga, de extrema direita, propuseram na segunda-feira o nome de Giuseppe Conte, um advogado de 54 anos, como primeiro-ministro.

O programa comum de ambos os partidos inclui várias medidas que podem aumentar ainda mais o déficit público e a dívida italiana.

"Apenas podemos lhes aconselhar que mantenham o ritmo em matéria de política econômica e financeira, promover o crescimento através das reformas e manter o déficit orçamentário sob controle", disse Dombrovskis.

O líder da Liga, Matteo Salvani, foi muito crítico com seus sócios europeus e classificou de "inaceitáveis" as advertências do ministro francês da Economia, Bruno Le Maire, que disse estar preocupado com a estabilidade da zona euro.

