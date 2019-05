A Comissão Europeia recomendou nesta quarta-feira a abertura das negociações de adesão com Albânia e Macedônia do Norte, depois que os países do bloco adiaram, no ano passado uma recomendação anterior.

"A Comissão recomenda que o Conselho inicie as negociações de adesão agora com a Albânia e a Macedônia do Norte", anunciou o comissário de Negociações de Ampliação, Johannes Hahn, aos eurodeputados da Comissão de Assuntos Exteriores.

Hahn defendeu que os dois países dos Bálcãs ocidentais "realizaram reformas, em particular nas áreas estabelecidas pelo Conselho de modo unânime em junho de 2018".

"Para continuar sendo confiável, a UE deve cumprir seus compromissos", advertiu.

Em 2018, os ministros das Relações Europeias, reunidos no Conselho da UE, concordaram que as negociações poderiam começar em junho de 2019, caso os países avançassem nas reformas solicitadas, especialmente na luta contra a corrupção no caso da Albânia.

O acordo alcançado entre Atenas e Skopje para solucionar a histórica disputa sobre o nome do país macedônio, que passou a ser chamado Macedônia do Norte, abriu o caminho para o início das negociações de adesão à Otan, e, possivelmente, à UE.

A Comissão Europeia refletiu em sua avaliação anual a recomendação, que agora deve ser examinada pelos países do bloco. A Macedônia do Norte é um país candidato à adesão desde 2005 e a Albânia desde 2014.

