O companheiro do ministro dinamarquês da Justiça, Soren Pape Poulsen, foi agredido em um bar por um homem que fez declarações homofóbicas, de acordo com os meios de comunicação, anunciou a Polícia de Copenhague nesta quinta-feira (17).

Josué Medina Vázquez, originário da República Dominicana e companheiro de Pape Poulsen, do Partido Popular Conservador, levou um soco no rosto. O incidente aconteceu às 03h30 locais (22h30 de Brasília do dia anterior), noticiou a imprensa local.

O agressor, um homem de 34 anos de nacionalidade eslovena, teria declarado "não gosto dos homossexuais" antes de agredir a vítima, apontou a imprensa dinamarquesa. Foi detido e enfrenta acusações por "crime de ódio e violência", segundo informou a Polícia em sua conta no Twitter.

"Vamos tentar superar o incidente da melhor forma que pudermos", assinalou o ministro em sua página no Facebook.

