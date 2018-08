O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Mikis Theodorakis, um dos mais famosos compositores gregos, autor da trilha sonora de filmes como "Estado de sítio", "Zorba, o grego" e "Z", entre outros, deixou nesta terça-feira um hospital de Atenas, onde foi internado na semana passada depois de sofrer um ataque cardíaco, informou a agência de notícias Ana.

Figura emblemática do país, Theodorakis, de 93 anos, recebeu alta depois de passar 24 horas na unidade de cuidados intensivos e permanecer três dias em um quarto do hospital.

Além de compositor, Mikis Theodorakis é considerado um personagem importante da vida política grega: participou na resistência à Alemanha nazista, foi militante comunista durante a Guerra Civil (1946-1949), combateu com fervor a Ditadura dos Coronéis (1967-1974), um dos períodos mais sombrios da história contemporânea grega, foi deputado nos anos 1980 e ministro do governo conservador no início de 1990.

Theodorakis nasceu na ilha de Quios, no Mar Egeu, em 29 de julho de 1925, e estudou música em Atenas e Paris.

Quando começou a crise financeira grega em 2010, foi crítico ferrenho da tutela dos credores da União Europeia (UE) e do Fundo Monetário Internacional (FMI) e suas regras de austeridade.

