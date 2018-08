O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 26 de Agosto de 2018 1:14 26. Agosto 2018 - 01:14

O senador americano John McCain, que faleceu neste sábado (25) aos 81 anos, vítima de um câncer no cérebro, dedicou 35 anos de sua vida à política após uma carreira militar, interrompida ao ser feito prisioneiro durante a guerra do Vietnã.

Seguem cinco datas-chave na vida icônica deste piloto da Marinha que se tornou um político influente:

29 de agosto de 1936: John Sidney McCain III nasce na zona rural do Canal do Panamá. Com pai comandante da Marinha e avô almirante, McCain segue seus passos na carreira militar. Gradua-se na Academia Naval de Annapolis e se torna piloto de caça.

26 de outubro de 1967: um míssil terra-ar derruba sobre Hanói o A-4E Skyhawuk pilotado por McCain, que consegue se ejetar. É feito prisioneiro. Sofre fraturas nos dois braços e na perna direita. Os ferimentos não são bem tratados e o piloto - cujo pai se tornou comandante das forças conjuntas no Pacífico, inclusive no Vietnã - é espancado e torturado durante sua prisão. É libertado em 15 de março de 1979, com o fim da participação dos Estados Unidos na guerra.

2 de novembro de 1982: McCain - recém-casado após se divorciar da primeira esposa - é eleito representante do Arizona no Congresso, após deixar as fileiras militares. Quatro anos depois é eleito ao Senado, onde foi reeleito cinco vezes e onde serve até o dia de sua morte, apesar de nos últimos meses ter se afastado da Câmara alta para se submeter a tratamentos de saúde no Arizona. Seu mandato termina em janeiro de 2022.

4 de setembro de 2008: oito anos depois de ser derrotado nas primárias republicanas por George W. Bush, McCain é escolhido o candidato à Presidência por seu partido na corrida presidencial que perderá para o democrata Barack Obama. Como colega de chapa, ele escolhe a governadora do Alasca, Sarah Palin.

28 de julho de 2017: à 01h30, McCain entra no Senado e com os polegares para baixo, define a votação contra o sistema de saúde conhecido como Obamacare, levando ao fracasso uma das promessas de campanha de Donald Trump.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português