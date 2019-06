Restam apenas cinco candidatos a ocupar o cargo de primeiro-ministro no Reino Unido, após a segunda rodada da votação nesta terça-feira (18) para suceder Theresa May, que deixou o cargo oficialmente como líder do Partido Conservador após fracassar na negociação do Brexit.

Dominic Raab, que foi durante um curto período ministro do Brexit, foi eliminado ao não conseguir os 33 votos necessários para passar ao terceiro turno, que ocorrerá na quarta-feira.

Estas são as estratégias de cada aspirante ao cargo para uma saída da União Europeia sem acordo.

- Dispostos a um Brexit sem acordo em 31 de outubro -

- Boris Johnson:

Ex-ministro das Relações Exteriores e ex-prefeito de Londres, "Bojo", de 54 anos, foi um dos grandes artífices da vitória do Brexit no referendo de 2016. Quer que o país saia da UE no dia 31 de outubro com ou sem acordo.

Criticou firmemente a estratégia de May na negociação com Bruxelas e acabou deixando a Chancelaria em julho para se tornar feroz rival da primeira-ministra.

Carismático e hábil politicamente, é o favorito dos militantes de base.

- Sajid Javid -

Ex-banqueiro e filho de um motorista de ônibus paquistanês, o ministro do Interior Sajid Javid, de 49 anos, é a cara de um Reino Unido moderno e multicultural.

Ganhou o respeito por lidar com o escândalo sobre o tratamento dos filhos dos imigrantes caribenhos conhecido como a geração Windrush. Pronunciou-se contra o Brexit no referendo de 2016, mas, desde então, defende posições contrárias ao bloco europeu.

- Contrários ao Brexit sem acordo em 31 de outubro -

- Jeremy Hunt:

O ministro das Relações Exteriores, Jeremy Hunt, de 52 anos, defendeu a permanência na UE em 2016, antes de mudar de opinião decepcionado pela atitude "arrogante" de Bruxelas nas negociações

Este ex-empresário que fala fluentemente japonês considera que buscar uma saída sem acordo da UE em outubro seria "um suicídio político" para os conservadores no poder.

- Michael Gove:

Ministro do Meio Ambiente e inimigo jurado dos plásticos descartáveis, este oponente da UE de 51 anos, foi um dos mais ferrenhos defensores do Brexit dentro do governo de May.

Se Bruxelas aceitar renegociar, está disposto a pedir um novo adiamento do Brexit para evitar uma saída sem acordo no dia 31 de outubro.

Braço direito de Boris Johnson durante a campanha do referendo, Gove retirou seu apoio quando o ex-prefeito de Londres anunciou que desejava ser primeiro-ministro em 2016 para apresentar su própria candidatura antes de ser eliminado.

- Contrário ao Brexit sem acordo -

- Rory Stewart:

Ministro de Desenvolvimento Internacional, Rory Stewart, de 46 anos, é um ex-funcionário do Ministério das Relações Exteriores que serviu no Iraque como governador adjunto da coalizão após a invasão americana em 2003 e cruzou o Afeganistão durante um mês em 2002.

