Membros da Asayish, a polícia curda de segurança interna, chegam ao local dos confrontos com tropas do governo, neste sábado, 8 de setembro em Qamishli, ao nordeste da Síria

Pelo menos 18 combatentes do governo sírio e das forças de segurança curdas morreram, neste sábado (8), em confrontos entre os dois bandos na cidade de Qamishli, no nordeste da Síria - afirmaram forças curdas e o Observatório Sírio dos Direitos Humanos.

Os combates deixaram 11 mortos e dois feridos entre as forças do regime de Bashar al-Assad, e sete baixas entre os membros das forças de segurança curdas, garantiram as mesmas fontes.

Em um comunicado, a polícia das Asayesh disse ter disparado em uma patrulha militar do governo, depois que esta atacou suas forças "com armas leves e medianas".

As forças curdas "responderam, deixando 11 mortos entre os combatentes do governo e dois feridos", enquanto "sete dos nossos camaradas morreram como mártires", acrescenta o comunicado.

O diretor do OSDH, Rami Abdel Rahman, relatou à AFP que "um veículo militar pertencente às forças do regime sírio foi parado em um posto de controle nas mãos das Asayesh". Estas pediram aos combatentes do governo que saíssem do veículo e eles se negaram.

As Asayesh "atiraram no veículo, provocando confrontos intensos entre os dois lados, após o envio de reforços", acrescentou Abdel Rahman.

No lugar do confronto, há pelo menos três veículos do governo vazios e crivados de balas, constatou a AFP.

Os curdos controlam a maior parte da cidade de Qamishli, mas o aeroporto e a maioria dos bairros árabes estão nas mãos das forças do governo.

