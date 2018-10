O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Pelo menos 44 pessoas morreram no final de semana no oeste da Etiópia em confrontos entre diferentes comunidades étnicas, informou nesta terça-feira um meio de comunicação próximo às autoridades.

Os confrontos ocorreram na fronteira entre as regiões de Oromia e Benishangul-Gumuz, indicou a Walta Media e Communication Corporate (WMCC).

Segundo o diretor de comunicação de Benishangul-Gumuz citado peao WMCC, a violência estourou após o assassinato de quatro líderes da região por homens armados não identificados em Oromia, para onde haviam ido falar sobre a situação de segurança.

Os confrontos opuseram grupos de jovens com pedras ou facas, principalmente das etnias Gumuz e Oromo, segundo uma testemunha contatada pela AFP. As forças de segurança federais tiveram que intervir, segundo o funcionário citado pela WMCC.

De acordo com o Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA), cerca de 70 mil pessoas deixaram suas casas por causa da violência, que começou em 26 de setembro, quando os quatro responsáveis ​​morreram.

A região em causa é disputada há vários anos pelas duas regiões. Benishangul Gumuz está localizado no oeste da Etiópia e faz fronteira com o Sudão. Oromia vai do oeste ao sul passando pelo centro do país.

Os primeiros meses de governo do novo primeiro-ministro reformista Abiy Ahmed, que tomou posse em abril, foram marcados por confrontos interétnicos. A violência causou o deslocamento de um milhão de pessoas.

