Mais de oitenta combatentes morreram em confrontos nas últimas horas entre as forças dominadas pelos jihadistas e as tropas do regime sírio perto de um reduto insurgente na região noroeste do país, informou a ONG Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH).

Sete civis também morreram à margem dos combates nesta região, segundo a mesma fonte.

Os combates continuavam perto da região de Idlib, controlada pelos jihadistas do Hayat Tahrir al-Sham (HTS), grupo dominado pelo ex-braço sírio da Al-Qaeda.

Desde o fim de abril o regime sírio e sua aliada Rússia intensificaram os ataques na província de Idlib e seus arredores.

A região abriga três milhões de civis.

Além do HTS, outras facções jihadistas e rebeldes estão presentes.

Na quarta-feira à noite, as forças dominadas pelo HTS assumiram o controle do vilarejo e da colina de Hamameyat após confrontos que mataram 28 combatentes do lado do regime e 19 do lado dos insurgentes, segundo o OSDH.

"Os combates continuam, enquanto a aviação e a artilharia do regime bombardeiam a região", afirmou o diretor do OSDH, Rami Abdel Rahman.

Nos confrontos morreram até o momento 46 combatentes do regime e 36 do lado dos rebeldes, segundo o OSDH.

A região, que permanece fora do controle de Damasco, é cenário de uma escalada violenta desde um acordo anunciado em setembro de 2018 entre Rússia e Turquia, apoio dos rebeldes, para evitar uma grande ofensiva.

Até o momento os bombardeios mataram mais de 560 civis, segundo o OSDH, e obrigaram 330.000 pessoas a fugir, de acordo com a ONU.

A Síria vive desde 2011 uma guerra que deixou mais de 370.000 mortos.

