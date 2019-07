Com um grupo de congressistas, a democrata Alexandria Ocasio-Cortez visita dois centros de detenção para imigrantes em situação ilegal em El Paso e Clint, no Texas, em 1º de julho de 2019

A Patrulha americana de Fronteiras estava sob fogo cruzado nesta terça-feira (2), em meio às críticas de congressistas que visitaram centros de detenção de imigrantes em situação clandestina no Texas, onde denunciaram condições de vida "terríveis".

Na segunda-feira, os congressistas democratas visitaram centros em El Paso e Clint, duas cidades fronteiriças com o México, onde estão detidos migrantes que entraram de forma ilegal nos Estados Unidos.

Esta visita aconteceu depois que o site de notícias independente ProPublica revelou a existência de um grupo no Facebook administrado por agentes da Patrulha de Fronteira. Nele, há comentários jocosos e insultos aos imigrantes, assim como aos congressistas contrários ao programa do presidente Donald Trump contra a imigração ilegal.

A diretora da agência, Carla Provost, denunciou as mensagens "completamente inadequadas" e "contrárias à honra e à ética" dos agentes. O Serviço Federal de Proteção das Fronteiras anunciou a abertura de uma investigação sobre esse grupo no Facebook.

A polêmica contribuiu para reforçar as tensões já vivas após uma semana marcada por casos dramáticos na fronteira.

A ONG Human Rights Watch denunciou a falta de higiene e a superlotação no centro de Clint, que mantinha 300 menores isolados. Desde então, as autoridades transferiram a maioria dos menores para outros abrigos.

E a foto dos corpos de um migrante com a filha pequena no Rio Grande chocou a opinião pública, lembrando dos perigos que correm aqueles que tentam atravessar a fronteira entre o México e os Estados Unidos.

O chefe da delegação de congressistas, Joaquin Castro, relatou na segunda-feira as condições de vida das mulheres em El Paso, entre as quais há doentes, após dois meses neste Centro de Retenção da Patrulha de Fronteira (CBP, na sigla em inglês).

Na conversa com a imprensa, ele descreveu locais "sem água potável", onde os imigrantes têm de "beber água do banheiro".

- Centros lotados -

Em um vídeo gravado escondido em uma instalação sem cama, o congressista mostra mulheres em sacos de dormir no chão. Elas contam que não podem tomar banho e não têm acesso a medicamentos.

A também democrata Judy Chu denunciou condições de detenção "assustadoras e repugnantes", enquanto Madeleine Dean, do mesmo partido, citou "a hostilidade dos agentes" em relação à delegação.

"Posso apenas destacar como é preocupante que agentes do CBP tenham, abertamente, uma falta de respeito para com os congressistas", tuitou nesta terça a representante progressista Alexandria Ocasio-Cortez, denunciando uma "agência-bandida".

Uma das opositoras mais ferrenhas da política migratória do atual governo, Ocasio-Cortez era um dos alvos do grupo no Facebook.

A entrevista coletiva foi perturbada por manifestantes que gritavam palavras de ordem a favor do presidente Donald Trump.

Com 144.000 pessoas detidas em maio, as estruturas de detenção na fronteira estão "supersaturadas", porque "não foram feitas para administrar o volume de migrantes que chega", alegou o subchefe da agência de vigilância de fronteiras, Robert Perez, em entrevista à CNN.

Ele rebateu as acusações de maus-tratos, ou de falta de higiene dos detidos, garantindo que há "normas muito estritas" para o acesso à água e a produtos de higiene.

Para enfrentar a crise migratória, o Congresso aprovou 4,6 bilhões de dólares, na semana passada, em caráter de urgência. A dotação prevê que recursos sejam destinados para abrigos para menores, mas também para o controle da fronteira.

