Trabalhadores com roupas de proteção na cidade de New Rochelle, no estado de Nova York

O Congresso dos Estados Unidos adotou um plano de assistência social de US$ 100 bilhões para trabalhadores diretamente afetados pelas consequências do coronavírus nesta quarta-feira, enquanto os congressistas e a Casa Branca negocia, um plano de estímulo econômico que poderia atingir 1,3 trilhão de dólares.

O presidente dos EUA, Donald Trump, apoia o texto aprovado nesta quarta-feira por uma esmagadora maioria no Senado, uma maioria republicana, e deve, portanto, ratificá-lo rapidamente para que entre em vigor.

Como resultado de duras negociações entre democratas, republicanos e a Casa Branca, o plano de ajuda visa reforçar a proteção social dos americanos diante da pandemia que deixou mais de 110 mortos nos Estados Unidos até agora, e onde mais de 7.300 casos foram detectados.

O texto foi aprovado na madrugada de sábado pela Câmara dos Representantes, com maioria democrata, com 363 votos a favor e 40 contra.

O documento intitulado "Famílias em Primeiro Lugar, lei de Resposta ao Coronavírus" fornece testes gratuitos para quem precisa, incluindo aqueles sem seguro.

A lei também inclui licença médica "de emergência", com até duas semanas de licença remunerada para funcionários em período integral e, no caso de trabalhadores em regime de meio período, um período equivalente ao número de horas normalmente trabalhadas, dividido em duas semanas. Os senadores republicanos pediram que a quantidade de licenças pagas fosse limitada, como condição para apoiar o texto.

Os Estados Unidos não possuem um sistema universal de cobertura de saúde, e milhões de americanos não têm seguro ou estão com seguro insuficiente, e nem todos os trabalhadores estão de licença remunerada.

Essa lei também facilita o acesso ao seguro-desemprego e ao vale-refeição, especialmente para crianças que não frequentam a escola devido ao coronavírus, e libera fundos federais para financiar o programa "Medicaid", que cobre despesas de saúde dos americanos mais pobres.

"É um projeto bem-intencionado, elaborado pelos democratas da Câmara e pela equipe do presidente Donald Trump, tentar trazer novas medidas para apoiar os trabalhadores americanos", disse o líder da maioria republicana no Senado, Mitch McConnell.

"No entanto, o texto da Câmara tem lacunas reais", acrescentou, insistindo que o Senado permaneça em sessão até adotar "um pacote de medidas muito mais ousado, que deve incluir apoio significativo às pequenas empresas do país".

O senador estava, assim, se referindo à próxima série de medidas planejadas, que estão sendo negociadas.

Steve Mnuchin, secretário do Tesouro encarregado de negociar com o Congresso, alertou os senadores republicanos para o risco de uma taxa de desemprego de 20% se um plano de estímulo econômico de US $ 1,3 trilhão não for aprovado para mitigar o impacto do novo coronavírus.

