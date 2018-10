O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 12 de Outubro de 2018 20:04 12. Outubro 2018 - 20:04

O Congresso peruano se dedicou nesta sexta-feira a revogar duas das reformas constitucionais que aprovou na semana passada a pedido do governo e que serão submetidas a referendo em dezembro, em um novo capítulo de seu choque com o presidente Martín Vizcarra.

A iniciativa é um desafio ao governo e busca eliminar da consulta o tema da reeleição parlamentar e do retorno do sistema bicameral mediante um projeto de lei impulsionado pela bancada do partido do ex-presidente Alan García.

A relação entre Poder Executivo e Legislativo, controlado pela oposição direitista fujimorista, está no contexto de crescente tensão desde que Vizcarra marcou a pauta política com o anúncio de que convocará um referendo constitucional.

"O governo do presidente Martín Vizcarra não jogou limpo com as propostas de reformas aprovadas para o referendo", disse à AFP o congressista Jorge del Castillo, do partido social-democrata Apra.

O projeto poderia receber ainda o apoio do partido Força Popular, dirigido por Keiko Fujimori.

