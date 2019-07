No próximo domingo (7), a Grécia vai às urnas escolher aquele que será, entre Alexis Tsipras e Kyriakos Mitsotakis, seu novo primeiro-ministro, o qual terá pela frente a missão de tirar o país definitivamente da crise.

- Tsipras, o premiê de esquerda que prolongou a austeridade

Alexis Tsipras, de 40, tornou-se o primeiro-ministro mais jovem da Grécia em 150 anos e o único a admitir que é ateu.

Carismático e intrigante, Tsipras surpreendeu seus sócios europeus com sua cruzada contra a austeridade nos seus seis primeiros meses no poder, quando a Grécia estava à beira da expulsão da zona euro.

No sentido contrário ao de sua orientação política, porém, este ex-comunista assinou um terceiro plano de ajuda internacional, que chegou acompanhado de várias medidas de austeridade.

Com Tsipras, a Grécia registrou resultados econômicos melhores do que o previsto, o desemprego diminuiu, e o crescimento voltou.

Tsipras tentou compensar as medidas de austeridade para os mais desfavorecidos, dando-lhes acesso gratuito aos serviços de saúde e ajudas para o pagamento do aluguel e da conta de luz. Para financiar essas medidas, seu governo aumentou os impostos sobre a classe média.

O atual primeiro-ministro também perdeu apoio, ao assinar em janeiro o polêmico acordo sobre o novo nome da República da Macedônia do Norte com seu homólogo Zoran Zaev.

Já no plano internacional, os dois chefes de governo foram elogiados e até mencionados como candidatos ao Prêmio Nobel da Paz de 2019.

Engenheiro civil de 44 anos, Tsipras tem dois filhos com Betty Baziana, uma engenheira eletrônica, com a qual não se casou. Lembra-se que a religião continua tendo muito peso no país.

Fã de Che Guevara, Tsipras deu a seu filho caçula o nome de Orfeas Ernest, em homenagem ao revolucionário argentino.

- Mitsotakis, um reformista que quer relançar a economia grega

À frente nas pesquisas de opinião, o líder do Nova Democracia, Kyriakos Mitsotakis, tem muita chance de se tornar o próximo primeiro-ministro grego.

Três anos depois de ter assumido a liderança do Partido Conservador - que também foi dirigido por seu pai -, este ex-consultor da McKinsey em Londres quer criar "melhores" empregos. Seu programa inclui medidas como relançar o crescimento e atrair mais investidores estrangeiros, por meio da redução dos impostos para as empresas.

Ligado ao mundo empresarial e diplomado em Harvard, entre outras posições, Mitsotakis foi ministro da Reforma Administrativa no último governo conservador de Antonis Samaras (2012-2014). À época, ficou encarregado de demitir cerca de 15 mil funcionários públicos diante da pressão dos credores do país.

O corte de funcionários foi interrompido pelas eleições antecipadas de janeiro de 2015, o que não o fez perder o rótulo de "homem de ferro".

Diante do temor de que os funcionários gregos e suas famílias - um considerável percentual do eleitorado - lhe deem as costas, Kyriakos Mitsotakis prometeu que não ordenará novas demissões.

Em um país no qual o nepotismo é uma tradição de longa data, Kyriakos Mitsotakis garantiu que não nomeará membros de sua família para o governo e disse que quer se distanciar de sua herança familiar.

Kyriakos é filho do ex-primeiro-ministro Konstantinos Mitsotakis. Sua irmã, Dora Bakoyannis, foi ministra das Relações Exteriores e prefeita de Atenas. E o novo conselheiro da capital, Costas Bakoyannis, é seu sobrinho.

Seus críticos de esquerda consideram Mitsotakis o transformador da Nova Democracia em uma mistura de nacionalismo e neoliberalismo. Também é responsável por modernizar a imagem do Partido Conservador, ao apresentar às legislativas vários candidatos com menos de 40 anos.

Fã de basquete, Kyriakos Mitsotakis é pai de três filhos e é casado com Mareva Grabowski, uma das criadoras da marca de roupa de luxo Zeus+Dione.

