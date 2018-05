O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 19 de Maio de 2018 18:56 19. Maio 2018 - 18:56

Veja a seguir todos os premiados da 71ª edição do Festival de Cannes:

- Palma de Ouro: "Shoplifters", do japonês Hirokazu Kore-Eda

- Grande Prêmio: "BlacKKKlansman", do americano Spike Lee

- Prêmio do Júri: "Capharnaüm", da libanesa Nadine Labaki

- Palma de Ouro especial: o franco-suíço Jean-Luc Godard, que disputava com "Le livre d'image"

- Melhor Direção: o polonês Pawel Pawlikowski por "Cold War"

- Melhor Roteiro: ex aequo à italiana Alice Rohrwacher por "Lazzaro felice", e os iranianos Jafar Panahi e Nader Saeivar por "Three faces"

- Melhor Atriz: a cazaque Samal Yeslyamova por "Ayka"

- Melhor Ator: o italiano Marcello Fonte por "Dogman"

- Câmara de Ouro: "Girl", do belga Lukas Dhont

- Palma de Ouro para curta-metragem: "All these creatures", do australiano Charles Williams

- Menção especial para curta-metragem: "Yan Bian Shao Nian", do chinês Wei Shujun

