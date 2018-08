O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 19 de Agosto de 2018 12:16 19. Agosto 2018 - 12:16

O conselheiro de segurança nacional dos Estados Unidos, John Bolton, chegou neste domingo (19) a Israel para discutir temas como Irã, Síria e Faixa de Gaza.

Em sua conta no Twitter, Bolton disse estar "ansioso para se reunir com o primeiro-ministro (Benjamin) Netanyahu e com outras autoridades para iniciar conversas bilaterais sobre uma série de temas relativos à segurança nacional".

Israel e a Casa Branca compartilham as mesmas preocupações sobre o Irã e seu envolvimento na Síria, onde Teerã apoia o presidente Bashar al-Assad, também aliado da Rússia.

O Irã é considerado inimigo número um de Israel.

Em sua viagem, Bolton também irá à Ucrânia e a Genebra, onde se reunirá com o secretário-geral do Conselho de Segurança russo, Nikolai Patrushev.

