Confronto em Beirute entre simpatizantes do Hezbollah e seu aliado Amal e manifestantes contrários ao governo

O Conselho de Segurança da ONU pediu nesta segunda-feira (25) em uma declaração a preservar o "caráter pacífico das manifestações" no Líbano, depois dos ataques de partidários do movimento xiita Hezbollah e seu aliado Amal a manifestantes contrários ao governo.

Os membros do Conselho "convocam todos os atores para que promovam um diálogo nacional intensivo e mantenham o caráter pacífico das manifestações, evitando a violência e respeitando o direito de protestar com reuniões pacíficas", disse o comunicado em referência aos acontecimentos em Beirute no domingo à noite.

O texto foi aprovado por unanimidade ao final de uma reunião ordinária do Conselho sobre o Líbano.

Os membros do Conselho "elogiam o papel das Forças Armadas Libanesas e outras instituições de segurança do Estado na defesa desse direito", acrescenta a declaração.

No domingo à noite, partidários do Hezbollah e do Amal enfrentaram manifestantes pacíficos que tentavam bloquear uma importante avenida da capital libanesa, segundo imagens transmitidas por televisão.

Depois, se dirigiram à icônica Praça dos Mártires e destruíram as tendas dos manifestantes. Houve janelas quebradas e carros danificados.

O exército interpôs-se para acalmar a situação e separar os dois lados confrontados com gás lacrimogêneo.

Em sua declaração, os membros do Conselho de Segurança também enfatizam "a importância da rápida formação de um novo governo capaz de responder às aspirações do povo libanês e restaurar a estabilidade do país dentro da estrutura constitucional".

