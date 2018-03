O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 16 de Março de 2018 19:43 16. Março 2018 - 19:43

A União Europeia (UE) chegou a um consenso "limitado" sobre as reformas da zona do euro, alerta o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, em documento enviado com seu convite para a próxima cúpula europeia, cujo rascunho a AFP consultou nesta sexta-feira (16).

"Muitos dos assuntos que se debaterão em março foram examinados pelos ministros (da zona do euro) em várias ocasiões e até a data se chegou a um grau limitado de consenso", alerta Tusk, sobretudo quando a UE quer mostrar unidade para dar um novo impulso ao bloco, após o Brexit.

Os mandatários europeus preveem tratar das reformas para a zona da moeda única durante uma cúpula prevista na próxima semana e, neste sentido, o presidente do Conselho Europeu destaca que, para seguir adiante, é preciso sua "participação direta" e "orientação".

Para Tusk, que coordena os trabalhos dos mandatários europeus, o objetivo deve ser "reforçar a resistência da união monetária (...) a fim de melhorar sua capacidade de resistir às perturbações financeiras". Por isso, pede um "debate aberto e com visão de futuro".

O convite de Tusk acontece quando os líderes das primeiras economias da zona do euro, a alemã Angela Merkel e o francês Emmanuel Macron, fazem uma reunião em Paris para tentar fazer convergir suas posições, bem como prometeram em dezembro.

Contudo, a Alemanha, que teme acima de tudo ter que pagar as dívidas de seus parceiros, não se posicionou claramente sobre a grande reforma da UE de Macron, que incluiria um orçamento e um ministro de Finanças específicos para a zona do euro.

As discussões em curso são focadas na União Bancária e na transformação do Mecanismo Europeu de Estabilidade (MEDE) em uma espécie do Fundo Monetário Europeu, embora avancem com dificuldade por causa da paralisação política da Alemanha, já resolvida.

