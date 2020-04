Foto tirada e distribuída pela assessoria de imprensa do Palazzo Chigi mostra o primeiro-ministro italiano Giuseppe Conte em reunião extraordinária dos líderes do G20 por videoconferência

O chefe de governo italiano, Giuseppe Conte, fez nesta quarta-feira (01) um apelo solene à Alemanha para reforçar a solidariedade europeia e enfrentar o "tsunami" do coronavírus.

"Se somos uma União, agora é a hora de demonstrar", escreveu Conte em um artigo que será publicado na quinta-feira no jornal semanal alemão Die Zeit.

"Precisamos de uma estratégia de recuperação econômica (...). Todos os Estados europeus têm que contribuir agora, sem exceção", afirmou o líder italiano, cujo país é um dos fundadores do bloco.

Essa "solidariedade" entre países europeus "deve ser expressada em um plano comum que garanta, com transparência e rigor de todos os participantes, que não nos tornemos uma união de transferências", acrescentou.

Itália e Espanha, dois dos países mais afetados na Europa pela pandemia e com finanças públicas frágeis, pedem um apoio financeiro massivo da UE para superar as consequências na saúde, econômicas e sociais da crise.

Ambos, com o apoio da França, exigem uma mutualização da dívida na zona do euro em forma de "coronabonds", o que os países do norte, liderados pela Alemanha e Holanda, rejeitam.

"Temos que examinar os instrumentos apropriados para uma situação inédita e isso sem prejuízos ou vetos a priori", disse Conte à Die Zeit.

Segundo o primeiro-ministro, "o objetivo é todos juntos sairmos desta crise o mais rápido possível, mais fortes e mais unidos".

Conte compara a pandemia do novo coronavírus a um "tsunami que, assim como uma guerra, deixa a economia em ruínas e as pessoas com traumas".

A Itália, com 12.428 mortos, é o país europeu com mais vítimas mortais pelo vírus, seguida pela Espanha (8.189) e França (3.523).

