Este conteúdo foi publicado em 14 de Setembro de 2018 23:59 14. Setembro 2018 - 23:59

As conversas com a Coreia do Norte continuam com a desnuclearização do país, declarou o secretário de Estado americano, Mike Pompeo, nesta sexta-feira (14), enquanto as negociações pareciam estagnadas há duas semanas.

"Ainda temos muitas discussões com a Coreia do Norte para ver como trazer à realidade todos os compromissos assumidos durante a cúpula em Singapura", disse em entrevista coletiva.

Em uma reunião histórica em Singapura em 12 de junho com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o líder norte-coreano, Kim Jong Un, reafirmou um compromisso prévio de "desnuclearização completa da península coreana", incluindo as modalidades e o calendário que foram propostos em conversas anteriores.

Desde então, essas negociações não permitiram nenhum avanço concreto, a tal ponto que Donald Trump cancelou uma nova viagem a Pyongyang de Mike Pompeo.

Mas as novas mensagens tranquilizadoras de Kim Jong Un parecem ter desbloqueado a situação, e a Casa Branca menciona agora de uma nova cúpula com o presidente dos Estados Unidos.

Mike Pompeo assegurou nesta sexta-feira que Washington está "mais determinado do que nunca a continuar aplicando" as resoluções internacionais contra os programas nuclear e balístico da Coreia do Norte.

"Acreditamos que está no coração dos esforços do presidente Trump convencer o presidente Kim de que a desnuclearização total e definitiva da península coreana é necessário", disse o chefe da diplomacia americana.

