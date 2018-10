O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

A Copa do Mundo de 2018 contribuiu com 12,5 bilhões de euros para a economia da Rússia, 1% de seu Produto Interno Bruto (PIB), anunciou o comitê de organização do torneio.

Em uma visita a Doha, Alexei Sorokine, presidente do comitê, apresentou um relatório sobre as repercussões econômicas, sociais e ecológicas da competição, disputada entre 14 de junho e 15 de julho em 11 cidades russas e vencida pela seleção da França.

De acordo com o relatório, o Mundial contribuiu com 952 bilhões de rublos à economia russa entre 2013 e 2018, o equivalente a 12,5 bilhões de euros, o que representa 1,1% de seu PIB.

"Os números revelados neste relatório são bastante surpreendentes", declarou Sorokine em uma conferência sobre futebol organizada no Catar, país sede da próxima Copa do Mundo, em 2022.

O documento, do qual não foi informado se teve a supervisão da Fifa, também indica que entre 2013 e 2018 foram criados 315.000 empregos a cada ano. Afirma ainda que os efeitos positivos do Mundial serão observados por mais cinco anos.

