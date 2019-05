Integrantes do coral Uma Só Voz se apresentam em evento organizado por ONG no parque Garota de Ipanema, Rio de Janeiro

Em um auditório do Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, um grupo de moradores de rua se reúne para cantar clássicos da música popular brasileira. Trata-se do coral Uma Só Voz, projeto que, através da música, resgata a autoestima de pessoas em situações de vulnerabilidade social.

"É um ambiente onde a gente se encontrou. É uma família, com professores maravilhosos. Todo mundo se respeita. Viver na rua é triste, mas temos esse porto que nos alegra", define Vera Lúcia da Silva, de 57 anos, que participa do coral há dois anos.

Ela sonha em ser cantora profissional e vê o coral como fonte de esperança. "Já passei por várias coisas na vida e agora a profissão que escolhi foi cantar".

Idealizado pela organização britânica British Council, o coral estreou durante as Olimpíadas de 2016.

A iniciativa é gerenciada pela ONG People's Palace Projects e a Rede Internacional de Arte e População de Rua With One Voice.

Outras parcerias foram construídas, entre elas com a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, o Movimento Nacional de População de Rua e a Defensoria Pública do Rio de Janeiro. Hoje, o coral ensaia com o apoio do programa Amigos do Museu do Amanhã.

O coral é dirigido por Ricardo Branco de Vasconcelos, 42 anos, conhecido como Rico, que assumiu a missão de dar visibilidade a pessoas marginalizadas.

"É um trabalho muito necessário para o nosso país. Você passa pela Central do Brasil e vê dezenas de pessoas jogadas como se fossem nada. Percebi que a música pode transformá-las", explica o músico.

"Comecei a ouvir as pessoas na rua e elas falavam que gostariam de ter voz. Porque, às vezes, mesmo que alguém venha oferecer comida não se senta para ouvir o que temos para falar", conta.

Foi a partir dessa perspectiva que o coral começou a se apresentar em eventos e pontos turísticos do Rio, ocupando espaços como o Theatro Municipal, Cristo Redentor e o Forte de Copacabana.

Para o secretário municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, João Mendes de Jesus, essa iniciativa faz com que o grupo se sinta parte da cultura da cidade.

"O impacto é notório. Além de exercitar a vivência com a música popular brasileira, cria a oportunidade para que digam 'eu participo de algo de que as pessoas gostam'".

- Indivíduos -

Desde que assumiu o projeto, Rico percebeu que seu maior desafio não seria encontrar pessoas dispostas a participar, e sim mantê-las no coral. Para isso, precisou construir um ambiente acolhedor.

"Tem que provocar no coração da pessoa o prazer de estar ali", afirma.

No repertório, músicas que têm a ver com a vivência dessas pessoas e falam sobre superação, determinação, amor e amizade.

Rico, que conquistou a confiança dos participantes, tem sido bem sucedido em sua missão.

Durante o ensaio, os membros do coral descrevem o projeto como uma família e definem Rico como um pai.

Ele explica que o grande diferencial foi perceber que cada pessoa acabou nas ruas por uma razão diferente e reforça a importância de enxergá-las como indivíduos.

"Questões de saúde mental, frustrações. A pessoa acaba saindo de casa e o único local (que tem) é a rua. Ela não cabe mais no trabalho, na escola, na sociedade", enumera.

É o caso de Edson Santos, de 58 anos, que saiu de casa em 2015 quando o filho mais novo foi assassinado e foi morar em um táxi abandonado. Há dois anos frequenta os ensaios, onde diz ter aprendido a entender e valorizar mais o ser humano.

Hoje, dormindo na escadaria da Igreja da Glória, está prestes a se formar no Ensino Médio e sonha em fazer faculdade de Direito.

Segundo Rico, muitas pessoas que passaram pelo projeto, saíram das ruas, casaram e arranjaram emprego.

"Eles começam a resgatar a dignidade, repensar a vida e percebem que, se conseguem cantar, podem fazer muito mais por si mesmos".

- Vulnerabilidade -

O coral não é composto apenas por moradores de rua. Desde a primeira apresentação, o grupo estabeleceu uma parceria com os abrigos da cidade do Rio de Janeiro sob responsabilidade da Secretária de Assistência Social.

O principal é o Rio Mais Acolhedor, o maior abrigo da América Latina, que atende a mais de 350 pessoas em várias situações de vulnerabilidade social, como usuários de drogas em recuperação ou que saíram de casa e não têm como voltar.

Para Cícera, 33 anos, pedagoga da instituição, o Coral é fundamental para o trabalho de reinserção social.

"Tem sido muito relevante. Muitos que participam do coral melhoram a autoestima, a autonomia, a independência. E conseguem ser reinseridos na sociedade", afirma.

"Cumprimos o papel constitucional de levar cultura aos mais vulneráveis da cidade. Quem foi deixado para trás, agora está vindo para frente para se apresentar", reforça o secretário.

Para Rico, trabalhar com essas pessoas e ajudá-las a se sentirem importantes em meio à marginalização social é um privilégio.

E ressalta: "a vida humana é a coisa mais valiosa que existe. O valor da vida de uma pessoa famosa que está na mídia é o mesmo da pessoa que dorme sobre um papelão ou embaixo de uma marquise".

