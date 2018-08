O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Presidente dos EUA Donald Trumo (D) e líder da Coreia do Norte Kim Jong Un durante seu encontro histórico em Singapura, no dia 12 de junho de 2018

A Coreia do Norte acusou nesta quinta-feira os Estados Unidos de agirem de má fé ao afirmar que a pressão imposta com as sanções completas poderá deter os avanços na desnuclearização da península da Coreia.

Na cúpula realizada em junho com o presidente Donald Trump, o líder norte-coreano Kim Jong Un assinou um vago compromisso de desnuclearização, mantendo-se longe da demanda americana de um desmantelamento completo, verificável e irreversível do arsenal atômica de Pyongyang.

Trump vendeu a cúpula com Kim como um momento histórico, mas desde então as duas partes se queixaram que não há avanços.

Em um comunicado, o ministério das Relações Exteriores acusou os Estados Unidos de "insultar o sócio negociador e jogar um balde de água fria sobre nossos esforços sinceros para construir a confiança que pode ser considerada uma condição prévia para a aplicação" do acordo entre Trump e Kim.

O comunicado chega alguns dias depois que os Estados Unidos assinalaram a necessidade de manter a pressão sobre Pyongyang através das duras sanções impostas por seu programa de armas nucleares.

