Foto sem data e sem local divulgada pela Agência Central de Notícias da Coreia do Norte (KCNA) em 29 de novembro de 2019 mostra o teste de um sistema de lançamento de mísseis

A Coreia do Norte alertou, neste sábado (30), o primeiro-ministro japonês Shinzo Abe de que em breve poderá ver "diante do próprio nariz" um "verdadeiro míssil balístico" e chamou o líder japonês de "o homem mais estúpido da história".

O ataque verbal ocorre dois dias depois que o líder norte-coreano, Kim Jong Un, supervisionou o teste de um "lançador de mísseis múltiplos de grandes dimensões". Segundo a Coreia do Sul, dois projéteis caíram no mar do Japão.

Abe estimou então que esses disparos de "mísseis balísticos" constituíam um "sério desafio" à comunidade internacional, que viola as resoluções da ONU.

"Podemos dizer que Abe é o único idiota do mundo e o homem mais estúpido da história, quando não consegue distinguir um míssil de um lançador de mísseis múltiplos ao ver a foto que acompanha a informação", criticou o ministério norte-coreano das Relações Exteriores, em comunicado divulgado pela agência oficial da KCNA.

"Abe poderia ver um verdadeiro míssil balístico em um futuro não muito distante e diante de seu próprio nariz", ameaçou, lançando um novo insulto ao primeiro-ministro japonês, um "perfeito imbecil".

Este é o quarto teste de um lançador de mísseis múltiplos de grandes dimensões desde agosto.

A Coreia do Norte também disparou outros projéteis nos últimos meses para pressionar Washington.

Após a espetacular distensão de 2018 na península, as negociações entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte estão em ponto morto desde o fiasco da segunda cúpula em Hanói, em fevereiro, entre o presidente americano Donald Trump e Kim Jong Un. kjk/ecl/me/es/mr

