A imprensa estatal da Coreia do Norte anunciou um novo "teste crucial" em sua base de lançamento de satélites de Sohae, em um contexto de bloqueio das negociações entre Pyongyang e Washington.

O anúncio foi feito na véspera do início de uma visita de três dias a Seul do enviado americano para a Coreia do Norte, Stephen Biegun.

Na quinta-feira, as forças dos Estados Unidos realizaram um teste de míssil de médio alcance no Oceano Pacífico.

"Outro teste crucial aconteceu com sucesso na base de lançamento de satélites de Sohae entre as 22h41 e as 22h48 de 13 de dezembro", afirmou um porta-voz da Academia Nacional de Ciências da Defesa, em um comunicado publicado pela agência oficial de notícias KCNA.

Este "sucesso de pesquisa", do qual não foram divulgados mais detalhes, servirá para "reforçar o confiável sistema de dissuasão nuclear" da Coreia do Norte, completou o porta-voz.

Diante da falta de avanço nas negociações com os Estados Unidos, apesar das reuniões de cúpula com o presidente Donald Trump, a Coreia do Norte ameaça anunciar um "presente de Natal" se Washington não fizer concessões a respeito das sanções contra o país.

Situada na costa noroeste da Coreia do Norte, a base de Sohae, também conhecida com o nome de Tongchang-ri, foi o foco das negociações entre Pyongyang, Seul e Washington há mais de um ano.

O dirigente norte-coreano, Kim Jong Un, prometeu fechar o local em setembro de 2018, durante uma reunião com o presidente sul-coreano Moon Jae-in.

Mas os norte-coreanos utilizaram a base para vários lançamentos de foguetes, que a comunidade internacional denuncia como treinamentos para disparos de mísseis de longo alcance. Os motores de foguetes são conhecidos porque podem ser readaptados para mísseis.

- Ultimato -

Pyongyang anunciou no domingo passado um "teste muito importante", que deveria mudar o "status estratégico" do país. O teste, sobre o qual Pyongyang não revelou nenhum detalhe, também aconteceu a partir da base de Sohae.

"É muito possível que o Norte lance algo no dia de Natal e poderia anunciar como um sistema de foguete, quando na realidade seria um míssil balístico intercontinental", declarou à AFP o pesquisador Ahnn Chan-il, um fugitivo norte-coreano.

"Os testes em Sohae poderiam ser ampliados como uma forma de preparação", completou.

As negociações entre Washington e Pyongyang estão bloqueadas desde o fracasso da reunião de cúpula de Hanói em fevereiro. Com a aproximação da data limite estabelecida para o fim do ano, a Coreia do Norte se mostra categórica.

Nesta semana, o regime norte-coreano criticou a convocação de Washington para a análise em uma reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre o risco de disparos de mísseis de curto e médio alcance norte-coreanos nos últimos meses.

"Esta convocação nos ajudou a tomar uma decisão clara sobre o caminho a seguir", afirmou o porta-voz do ministério norte-coreano das Relações Exteriores.

Nos últimos dias, o governo norte-coreano atacou diretamente Trump. Kimg Yong Chol, alto funcionário do regime à frente das negociações até o início do ano, ironizou o presidente americano, que chamou de "idoso impaciente". Em 2017, Kim Jong Un chamou de Trump de "senil".

Após a reunião do Conselho de Segurança na quarta-feira, Washington advertiu Pyongyang sobre qualquer teste nuclear ou de míssil balístico intercontinental no Ano Novo. E ao mesmo tempo prometeu flexibilidade em caso de retomada das negociações.

